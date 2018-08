Tanel Kangert väljub mugavustsoonist ja vahetab meeskonda

«Astanas veedetud aeg oli suurepärane, aga pärast kaheksat aastat tundsin, et nüüd on aeg edasi liikuda,» sõnas 31-aastane Kangert uue meeskonna kodulehele. «Tahtsin oma mugavustsoonist välja saada. Olen sõitnud Prantsusmaa ja itaaliapärases Kasahstani meeskonnas. Ma otsisin täiesti teistsugust keskkonda, uusi treeninguvõimalusi, meetodeid ja programme,» lisas eestlane, kes esindas enne Astanasse siirdumist kaks aastat Prantsusmaa meeskonda AG2R La Mondiale.

EF Education First–Drapac p/b Cannondale’i asutaja ja tegevjuht Jonathan Vaughters hindab Eesti ratturit kui head meeskonnasõitjat. «Ta on hinnatud töömees,» lausus Vaughters. «Loodetavasti suudame teha kõik selleks, et Kangert saaks siin oma potentsiaali realiseerida. Oleme õnnelikud, et ta valis meie meeskonna.»

Kangert märkis, et töömehe roll talle sobib. Seda tõestas eestlane eredalt ka tänavusel Prantsusmaa velotuuril. «Kui mu võistkonnakaaslasel on suuremad võiduvõimalused kui mul, siis aitan teda alati. Enamasti on keegi selline meeskonnas olemas. Ma naudin oma abimehe rolli, kuid mõnikord tahan ka ise edu saavutada,» sõnas Kangert.