Levadia ja Kalju jalgpallurid said dopinguküttide solvamise eest karistada

«Sportlased käitusid ametnike suhtes solvavalt ja Eesti Antidoping leidis, et tahame sellest alaliidule teada anda. See, kas juhtum menetlusse võtta, oli juba alaliidu otsus,» selgitas SA Eesti Antidoping juhatuse liige Elina Kivinukk ja märkis, et tema teada pole Eestis analoogseid juhtumeid, kus dopingukontrollijad esitavad kaebuse kontrollitavate käitumise peale, varem ette tulnud.

Siinkohal on oluline rõhutada, et tegu polnud dopingureeglite rikkumisega. Menetluse algatajaks ja karistuse määrajaks oli EJL. «Kui sportlased annavad dopingukontrollis märku, et pole valmis koostööks või peavad end üleval ebaadekvaatselt, siis on see alaliidu silmis väga tõsine asi. Proovi andmisest keeldumine võrduks dopingureeglite rikkumisega, aga ka sellise käitumise võimalikkusele viitamine pole aktsepteeritav,» rääkis EJLi infojuht Mihkel Uiboleht.