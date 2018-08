Deemonid seljatanud Woods: õnn on see, et ma ei pea golfikeppi enam karguna kasutama

Karjääri algul imelapseks kiidetud, seejärel 14 suurturniiri võitnud, ent siis nii sportlikus kui ka isiklikus elus sügavale põhja langenud ja nüüd sealt taas ülespoole rühkiv Tiger Woods tunneb 42-aastasena sellist fännide toetust, mida tal ei õnnestunud nautida isegi maailma tipus olles. «Mulle tundub, et inimesed oskavad minu teed paremini hinnata. Kõik, kes on ise samas vanuses, on selle ühel või teisel moel ise läbi käinud,» rääkis Woods BBC-le.

Kirjeldatud kurikuulus avarii 2009. aasta lõpus märkis tollal maailma parimaks golfimängijaks peetud mehe allakäigu algust. Kaks päeva varem oli National Enquirer avaldanud artikli tema väidetavast truudusetusest. Nädal hiljem olid samasuguste räpaste lugudega lagedale tulnud juba kümned naised. Woods kaotas hulga sponsoreid, käis seksisõltuvuse vastasel ravil, lahutas abikaasa Elinist. Ajakirjandus kooris mutta langenud muinasjutuprintsilt mõnuga ühe kullakihi teise järel.

Kaks aastat voodis

Lisaks eraelulistele muredele hakkas Woodsi aina rohkem segama krooniline seljavalu. Tänaseks on ta käinud koguni neljal seljalõikusel, kuid alles neist viimane, mis tehti mullu aprillis, tõi lõpuks valust vabanemise.

«Operatsioon ei puudutanud mu karjääri sportlasena, vaid elukvaliteeti. Enne seda mul kaks aastat mingit õiget elu polnudki, lebasin vaid voodis,» tõdes Woods novembris. «Nüüd võin taas golfi lihtsalt oma lõbuks mängida. Seda pole ma juba kaks aastat teha saanud.»

Woods jõudis vahepeal isegi kahelda, kas ta üldse kunagi tippgolfi naaseb. Ent augusti alguses sai ta US PGA turniiril Brooks Koepka järel teise koha, tõestades – Tiger Woods on tagasi. «Mulle tundus, et iga viimane kui inimene hoidis talle pöialt,» nentis Koepka pärast võistlust tunnustavalt.

Ameeriklane ise jäi tulemust ja tulevikku hinnates siiski vaoshoituks. «Ma ei tea, kui mitu aastat veel suudan jätkata, kuid tean kindlasti, et 42-aastaselt on mu mäng midagi hoopis muud kui 22-aastaselt,» sõnas ta. «Olen end aga läbi raskuste ja lõikuste tagasi väljakutele võidelnud ning inimesed mõistavad seda.»

Tigermania kolmas tulemine

Suurimat tuge leiabki Woods fännidelt. «Kogu aasta on olnud varasemaga võrreldes täiesti teistsugune. Kui meenutan, kuidas mind märtsis Tampas tervitati, tekib eriline tunne. Ma ei olnud karjääri jooksul iial varem selliseid ovatsioone kuulnud ja sellist soojust tundnud,» lausus ta.

Tigermania nime saanud kultuslik Woodsi toetamine sai alguse 1997. aastal ning selle haripunkt saabus aastatel 1999-2001, kui ta võitis kuuest tippturniirist viis. Toona oli see kõik igati loogiline, ent nüüd vallandunud Tigermania kolmas peatükk tähendab ju kaasaelamist mängijale, kes pole üle viie aasta mitte kui midagi võitnud. Romantikute arvates ihkab rahvas taas näha tipus meest, kelle naasmine golfirajale tundus veel hiljuti ilmvõimatu; küünikud väidavad seevastu, et massid ootavad vaid, millal Woods uuesti murdub... Küllap on teatud määral õigus mõlemail.

Mullu mais leiti Woodsi töötava mootoriga auto Floridas keset kodusaarele viivat maanteed, omanik rooli taga magamas. Toonaselt politseifotolt vaatab vastu elult räsida saanud mees, kes meenutab pigem kodutut kui kunagist maailma säravaimat sportlast. Selgitus, et juhtunu põhjustasid valuvaigistid, mida Woods olevat seljavalu tõttu peoga sisse söönud, ei veennud just paljusid. Pigem ilguti, et küllap on golfiäss taas hakanud pudelipõhja vaatama.

See sissekanne politseiannaalides, mis pidanuks kõigi märkide järgi vormuma Woodsi karjääri hauakiviks, on vaid aasta jagu päevi hiljem kui kauge minevik. Meister ei ole oma viimast sõna veel öelnud. Ennekõike aga on ta andnud lubaduse, et ei võta elus enam midagi enesestmõistetavalt.

«Kõige ilusam tunne on see, kui haaran voodist tõustes kätte golfikepi ega pea seda enam karguna kasutama,» sõnastas ta ise tabavalt õnne valemi. Kas Tiger Woods võidab veel kunagi mõne suurturniiri? Aeg näitab. Saatusest suuremaks on ta juba niigi kerkinud.

Kui kõik oli veel (pealtnäha) hästi. Woods ja tema toonane abikaasa Elin Nordegren NBA korvpallimängul. FOTO: HANS DERYK / REUTERS / Scanpix

Tiger Woodsi Cadillac, mille ta 2009. aasta sügisel puruks sõitis. Sellest avariist sai alguse allakäigulaviin, mille Woods on suutnud peatada alles kümmekond aastat hiljem. FOTO: FLORIDA HIGHWAY PATROL / NYT / Scanpix

Tiger Woodsi Cadillac, mille ta 2009. aasta sügisel puruks sõitis. Sellest avariist sai alguse allakäigulaviin, mille Woods on suutnud peatada alles kümmekond aastat hiljem. AP / Scanpix

Woods vahistati teel koju, kui ta autoroolis tukkuma jäi. FOTO: Handout / Reuters / Scanpix