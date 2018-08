Peretuttav: Schumacher istub ratastoolis ja nutab

«Kui Michael pannakse ratastooli istuma ning mees näeb aknast maalilist loodust mägede ja järvede keskel, siis puhkeb ta nutma,» lausus perekonnatuttav. «Michaeli naine Corinna arvab siiski endiselt, et ta abikaasa võib paraneda.»

Peretuttav rääkis, et Schumacher on kaotanud kõnevõime ja mäluga on tal suuri probleeme. Mälu värskendamiseks lastakse mehele kõikvõimalikke hääli, teiste seas ka vormel-1 autode heli. Siiski pidi Schumacheri seisund võrreldes varasemaga olema parem, sest ta suudab veeteraapias teha algelisi liigutusi.