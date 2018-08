Prienai peatreener: LaVar Ball tahtis klubi põhja lasta

Spordiriideid ja -jalanõusid tootva Big Baller Brandi looja LaVar Ball tõi oma pojad LiAngelo ja LaMelo Prienaisse. «Meie suurim viga oli see, et nendega tegemist tegime,» lausus Seskus. «Poisid polnud üldse vajalikul tasemel ja nad ei pingutanudki, et paremaks saada. Kui nad nägid, et midagi asjalikku neil välja ei tule, siis kerkis pildile skandaalne LaVar, kes hakkas klubi hävitama.»