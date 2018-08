Joosep Susi. Tabud spordis: keha!

Sportlase keha on nagu kunstiteos. Peensusteni läbimõeldud ettevalmistus, viimane viimistlus, allkiri lõuendi alanurka ja ongi valmis. Muidugi võib küsida, kes on kunstiteose autor. Treener? EOK? Sportlane ise? (Seega autoportree?) Kui teos on valmis, siseneb ta võistlusareenile, autor taandub, šedööver on pillutud avalikkuse ette laia tähendusvõrgustikku, kus autorile suuremat sõnaõigust ei jäeta. Nüüd võime uuesti vaadata. Kellele kuulub kunstiteos (sportlase keha) nüüd? Ikkagi sportlasele endale? Treenerile? Ühiskonnale? Rahvale?