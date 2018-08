Soomlaste suur unistus tippsarja võõrustamisest lükati aasta võrra edasi

Alates 2015. aastast vormel 1 etappi korraldav Mexico Citys asuv Autodromo Hermanos Rodriguez teatas, et soovib uuel hooajal etappi võõrustada, kuid selle vastu on hulk sõitjaid. Neist häälekaim on Valentino Rossi, kelle sõnul on rada mootorrataste jaoks lihtsalt liiga ohtlik. Rajaomanikud on küll valmis võistluspaika ohutumaks muutma, kuid töödega ei jõuta kindlasti järgmiseks aastaks valmis.