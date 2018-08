Itaalia leht: Ferrari jätkab Räikköneniga ka tuleval hooajal

Ajalehe sõnul sai Räikköneni tulevik selgeks pärast seda, kui Ferrari juht Sergio Marchionne suvel suri. Marchionne pooldas praegu Sauberis sõitva Charles Leclerci edutamist punasesse autosse, firma juhtimise üle võtnud Louis Camilleri ja John Elkann on aga Räikköneni talendi suured austajad.

Väärib märkimist, et viimasel viiel etapil on soomlane kogunud rohkem punkte kui tiimi esisõitja Sebastian Vettel, lõpetades järjepidevalt poodiumil. Sestap pakubki Ferrari Tuttospordi väitel talle koguni 1+1 lepingut. Teine ehk 2020. aasta hooaeg sõltub sellest, kas Räikkönen suudab uuel aastal koguda teatud ajaks talle eesmärgiks seatud arvu punkte.

Väidetavalt teab ajaleht sedagi, et Ferrari noorte sõitjate programmi liige Leclerc siirdub Sauberist Haasi meeskonda, vahetades seal välja Romain Grosjeani. Mõlemad nimetatud võistkonnad kasutavad Ferrari mootorit, seega poleks sellises asjade käigus midagi üllatavat. Grosjeani esitused on olnud pigem pettumustvalmistavad, tänavu on ta punktikohale jõudnud vaid kolm korda ning seitse punktikohta noppinud tiimikaaslasele Kevin Magnussenile enamikul etappidel igas mõttes alla jäänud. Leclerci lahkumine vabastaks omakorda Sauberis koha noorele Antonio Giovinazzile, keda samuti Maranellos kõrgelt hinnatakse.