Serviti jõudis kodusel turniiril finaali vana tuttava vastu

«Erinevatel põhjustel jäi meil õhtuseks mänguks ainult kümme meest, aga tegutsesime hästi,» sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting. «Sillaste on tõesti heas hoos hetkel, aga kõik üheksa platsimängijat said käe valgeks. Enamik pole ju suvi läbi mängupraktikat saanud, on näha, et rooste hakkab vaikselt maha kuluma.»