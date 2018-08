Sildaru võitis juunioride MMil hõbemedali

That's a wrap from the JWC big air!



Ladies podium:

🥇Anastasia Tatalina (RUS)

🥈Kelly Sildaru (EST)

🥉Lana Pruskova (RUS)

Results - https://t.co/uwcsA0vugg



Men's podium:

🥇Mac Forehand (USA)

🥈Ryan Stevensen (USA)

🥉Thibault Magnin (ESP)

Results - https://t.co/EAJf1oDQNx pic.twitter.com/syAezC5Dj5