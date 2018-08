Saade «Vormel 1 maailmas»: kuidas legendaarne Monza ringrada kõigest kahe kuuga valmis ehitati

Hooaja neljateistkümnes etapp viib meid Monzasse, mis on üks maailma kõige kuulsamaid võidusõiduradasid. Itaalia moepealinna Milano lähistel paiknev ajalooline rada on olnud võistluskalendris 50ndast aastast, kui vormelite sari alguse sai. Itaalia GP on aga kahtlemata riigi üks prestiižikamaid spordisündmusi.