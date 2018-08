Kuidas Ruhnu neiu kõigest kaheksa trennikuuga rahvusstaadionile jalgpalli mängima jõudis

«Ruhnukad vaatasid seda ülekannet ja eks ma ikka tahtsin ennast parimast küljest näidata, et oskan mängida küll,» naeris Lauk. «Närv oli suur, aga kui mäng peale hakkab, siis sa ei mõtle, kes su ümber on või et sind näidatakse ülekandes. Siis keskendud sellele, et pall läheks vastaste väravasse. Ja kuigi mul midagi erilist meeles pole, siis kokkuvõttes jääb ikkagi terve matš meelde.»

Suuri eesmärke ei sea

Tõe huvides tuleb muidugi mainida, et 2018. aasta polnud esimene kord, kui Lauk A. Le Coq Arenal üles astus. Nimelt käis ta Eesti esindusstaadionil ka 2015. aastal – toona hoopis kooliga laulmas, kui Ruhnu lapsed esitasid Eesti–Islandi mängu eel meie rahvushümni. Lauk meenutas, et see kogemus oli väga meeldejääv.

«Läksime terve kooliga – meid oli kaksteist last,» rääkis Lauk. «Meile tehti A. Le Coq Arenal tuur ja seda tegi Aivar Pohlak isiklikult – see oli väga lahe. Tomi Rahula tegi meiega veel ka lauluproovi ning see kõik oli kokku väga huvitav elamus.»

Just oma väikesest koolist, saarest ja individuaalsest lähenemisest ümberlülitumine on noore jalgpalluri sõnul olnud kõige keerulisem. Lauk tunnistas, et pole senimaani ära harjunud sellega, et on nüüd osa suuremast võistkonnast.

«See oli minu jaoks väga raske ning on seda siiani,» sõnas Lauk. «Raske on see, et tiim peab kokku hoidma ning kõik pingutavad ühiselt. Kui midagi halvasti läheb, siis tunned, et vedasid teisi alt – see on minu jaoks keeruline.»

Uute raskustega harjumise kõrval on jalgpall toonud loo kangelanna elusse ka palju positiivset. Lauk rääkis, et eelkõige mängibki ta vutti seetõttu, et trennides on tore käia ning talle meeldib oma tiimikaaslastega suhelda. Lisaks andis see võimaluse täita üks oma unistustest: juba A. Le Coq Arenal mängimas käimine oli suur asi, üks unistusi, mis nüüd on täitunud. Lühikest aega jalgpalluriametit pidanud Lauk tuleviku jaoks suuri sihte pole seadnud ning võtab päev korraga. Peaasi, et saaks teha seda, mida ise naudib.

«Ma olen jalgpallis ikkagi nautimise peal väljas,» sõnas Lauk loo lõpetuseks. «Eks karjääriga läheb nii, kuidas läheb, ja vaatame, kuhu elu viib.»

Pääs finaali tegi uhkeks

Kuigi SK10 naiskond teenis naiste karikafinaalis FC Floralt suure 0 : 7 kaotuse, ei lasknud võistkond end sellest liigselt morjendada.

«Juba ainuüksi finaalipääs oli meie jaoks suur asi,» sõnas Lauk. Ta lisas, et kuigi kõrvaltvaatajatele võib tunduda, et suur kaotus tõmbab võistkonna moraali alla, siis SK10 naiskonna jaoks olid A. Le Coq Arenale sõitmine ja finaalis mängimine juba omaette uhked saavutused. Loomulikult oli tema sõnul kahju sellest, et punktivahe nii suureks kärises, kuid tagasitee Tartusse ei kulgenud üldsegi nukralt.