Madridi Reali peatreener ei ole nõus meeskonnaga liigamänge Ameerikas pidama

Hispaania kõrgliiga sõlmis Releventiga lepingu lausa 15-aastaks, mille käigus peaks igal hooajal vähemalt üks kohtumine toimuma Ameerika pinnal. Relevent ise on huvitatud mängust Madridi Reali ja Barcelona vahel.

Hispaania liiga mängijad ja Hispaania jalgpallurite ühing leidis, et selline plaan ei ole hea, kuna see lõhestab suhet meeskondade ja nende fännide vahel. Seda sama arvab ka Madridi Reali peatreener Lopetegui, kes on idee suhtes samuti negatiivselt meelestatud.