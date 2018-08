Barcelona süüdistab kehvas esituses väljakut: oleksime nagu rannas mänginud

Barcelona esitus selleks hooajaks kõrgliigasse tõusnud meeskonna vastu ei olnud kuigi veenev. Kuigi 57. minutil viis Ousmane Dembele Barcelona juhtima, siis mängu üleminutitel suutis Valladolidi poolelt Keko seisu viigistada, kuid VARi abiga selgitati välja, et tegu oli siiski suluseisuga.

Barcelona kehva mängu üheks teguriks olevat olnud muru halb kvaliteet. Nimelt tekkis väljakule vägagi palju auke ja mättaid. Mängijatel oli palju tegemist sellega, et lahti tulnud murumättaid tagasi oma kohtadele paigutada.

«Väljakul olid mõned kohad, kus joostes tundus, nagu oleksin ma rannas mitte jalgpalliväljakul. See on uskumatu, et ükski kõrgliiga ametnik ei pidanud vajalikuks tulla väljaku murukatet enne kohtumist kontrollima. Sellisel väljakul ei saa mängida,» rääkis Barcelona poolkaitsja Sergio Busquets BBC-le.

Ka Barcelona kaitsja Gerrard Pique ei olnud väljaku seisukorraga rahul: «Selline asi on kahetsusväärne. Loodan, et väljaku eest vastutavatel isikutel kästakse väljak korda teha, sest antud hetkel on väljak kohutav.»