Ülikeerulistes oludes sõidu võitnud Vips: see on tõeline ime!

«See on üks minu elu kõige keerulisemaid sõite, kus ma osalenud olen. Vihm tegi pidamise praktiliselt olematuks ja lisaks sellele said tagant tulnud kaasvõistlejad näha, kuidas mul kurvides pidamist on. See on tõeline ime, et ma selle sõidu võitsin,» rääkis Vips Autosport.com'ile.