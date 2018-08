Eesti võrkpallinaiskond paari sammu kaugusel ajaloolisest saavutusest

Kolmapäeval kohtus Eesti naiskond 2017. aasta EMil 12. koha saavutanud Tšehhi naiskonnaga võõrsil ja kaotas 0:3. Kodus saavutatud 3:2 võit muutis aga E-valikgrupi tabeliseisu eestlannadele soodsaks. Enne jaanuaris mängitavat kahte viimast vooru juhib Soome nelja võiduga. Eesti on kahe võiduga teine, Tšehhi ühega kolmas ja Rootsi ühega neljas.

EM-finaalturniirile pääsevad kaks paremat ning kuigi punkte on Eestil ja Tšehhil võrdselt (kuus), vaadatakse esimese kriteeriumina just võitude arvu. Tšehhit kohtub jaanuaris kodus Soomega ja võõrsil Rootsiga, Eesti kodus Rootsiga ja võõrsil Soomega. Eestil on edasipääsuks vaja vähemalt ühte võitu ja seda, et Tšehhi ei võidaks mõlemat kohtumist.

Mängus alagrupi autsaideri Rootsiga on nii Eesti kui ka Tšehhi soosikud. Seega on väga tähtis, millise koosseisu ja motivatsiooniga tuleb mängudele Soome naiskond, kel finaalturniirikoht juba tagatud. Kokkuvõte: muutujaid on palju ja kindlat pole midagi, aga seis on Eesti jaoks hea. Igatahes tublisti parem kui laupäeva hommikul.

Ojamets: me pole veel kusagile pääsenud

«Me pole veel kusagile pääsenud ja peame ülikõvasti pingutama jaanuaris. Palju oleneb sellest, kui motiveeritud on Rootsi, kes on viimase koha peal, ja kuidas mängib Soome. Meie peame muidugi tegema kõik endast oleneva, et edasi pääseda. Ma suuri lubadusi ei anna, aga selge see, et me unistame finaalturniirile pääsust, tahame seda ja püüame selleks kõik teha,» sõnas Eesti naiskonna peatreener Andrei Ojamets pärast laupäevast võitu.

Kohtumine kulges dramaatiliselt. Esimeses geimis 25:15 parem olnud Eesti võitis teise geimi 23:24 kaotusseisust 26:24. Kolmandas juhtis Eesti 22:20 ja sai seisul 24:23 ka matšpalli, aga tšehhitarid päästsid selle ja võitsid geimi 26:24. Neljanda võitsid külalised sama hõlpsalt (25:16) kui võõrustajad esimese ja võitja pidi selgitama viies geim.

Tšehhi 7:5 eduseisult tegi naiskonnale 20 punkti toonud Kertu Laak suurepärase serviseeria ja viis Eesti 10:7 juhtima, aga Tšehhi vastas 6:1 spurdiga ja juhtis 13:11. Ent Eesti võitis kolm punkti järjest ja teenis oma teise matšpalli, mille tšehhid päästsid. Kolmandat aga enam mitte – Kristiine Miileni rünnak tõi tabloole seisu 16:14. Eesti võit 3:2!

«Kui siit peaksime edasi saama, oleme küll kõvad mutid!»

«Vaimselt oli pärast kolmandat geimi väga raske tagasi tulla ja viiendas geimis olime samuti 11:13 kaotusseisus. Aga ma mõtlesin lõpus, et siin pole enam midagi muud, kui tuleb täiega panna!» sõnas 18 punkti toonud Miilen võrkpalliliidu kodulehele antud intervjuus. «Nüüd on vähemalt lootust finaalturniiri pileti eest edasi võidelda ja meil on nii raske alagrupp ka, et kui siit peaksime edasi saama, oleme küll kõvad mutid!»

Eesti naiskonna kapten Julija Mõnnakmäe lisas, et võimas võit oli kogu naiskonna panus. «Kõik andsid endast sada protsenti ja lõime väga head servi. See oli erinev võrreldes eelmise mänguga Tšehhis,» ütles Mõnnakmäe ning tunnustas Kalevi spordihallis naiskonnale tuliselt kaasa elanud fänne. «Me väga tahtsime seda võitu ja andsime endast kõik. Fännidest on nii palju abi ja ma olen halli tulnud inimestele väga tänulik,» sõnas Mõnnakmäe.

2019. aasta naiste EM-finaalturniir toimub korraga neljas riigis. Nii Ungari, Poola, Slovakkia kui ka Türgi võõrustavad ühte alagruppi. Kui Eesti naiskonnal õnnestub jaanuaris EM-finaalturniirile jõuda, saavad nad vastavalt 2015. aastal kinnitatud korrale ettevalmistuseks kuni 200 000 euro suuruse riikliku toetuse.