Hõbedane Kelly Sildaru: hüpped oleksid võinud paremini välja tulla

Sildaru pidi tagasitulekuvõistlust mitu päeva ootama, sest esmalt jäi Uus-Meremaal Cardronas ära Big Airi kvalifikatsioonivõistlus. Paljud sportlased polnud nõus sedavõrd suurest hüppest hüppama ning kohtunikud otsustasid suusatajad, kellel julgust piisavalt, otse finaali lasta. Nende seas oli mõistagi ka Sildaru. Päeva võrra lükkus edasi ka finaalvõistlus, põhjuseks tihe udu.

Eile varahommikul sai eestlanna võistlusnumbri selga tõmmata ning esimest korda pärast aastast vigastuspausi taas hüppesse laskuda. Täpselt nendelsamadel nõlvadel, kus ta eelmisel hooajal põlve vigastas. Kohe avakatsel pani Sildaru maha märgi, mis tähendas suure tõenäosusega medalit.

Triki switch 900 mute grab eest teenis ta 84,40 punkti, ent võinuks ka rohkem. Nimelt pöörles Sildaru hüppel liiga kiiresti ning pidi seda kunstlikult pidurdama. See tähendas, et tal tuli end avada ning käed jäid hüppel veidi lahti. Stiilile see head ei tee ning kaduma läks mõnigi punkt.

Teisel katsel proovis Sildaru sama trikki mis esimesel, kuid avas käed veel varem. Hüpe ebaõnnestus ning ta sai 26,60 punkti. Viimasel katsel üritas Sildaru pool pööret trikile juurde panna, kuid hüpe läks pikaks ning spin polnud piisavalt kiire. Oma viimase triki eest teenis ta 42,40 punkti.

«Grab'id oleksid võinud paremad olla ja stiil puhtam. Trikid pole mul meelest läinud, kuid praegu ei tule need lihtsalt nii hästi välja,» ütles Sildaru pärast võistlust. «Mul on hea meel poodiumil olla, sest ma pole ammu võistelnud. Põlv on korras ja saan suusatada, kuid oleksin soovinud, et hüpped oleksid paremini välja tulnud.»

Ehkki Sildaru oli võistlemisest pikalt eemal olnud, ei tundnud ta stardis varasemast suuremat ärevust. «Mul on iga võistluse eel kerge ärevus, täpselt nii ka seekord. Aga ei midagi muud,» ütles ta.

Võistluse võitis 17-aastane venelanna Anastassia Tatalina, kes tegi viimasel katsel triki switch bio 900 front corking rotation, mis on naiste konkurentsis väga haruldane trikk. Tegu oli Tatalina esimese suurema võiduga, seni oli tema parim tulemus MK-etapi neljas koht pargisõidus. Sildaru sõnul oli võiduhüpe kuldmedali vääriline.

Seda, et tütarlaste tase on aastaga tõusnud, tõestas ka kolmanda koha saanud venelanna Lana Prusakova, kes tegi triki left cork 900 tail grab, kuid mitte ideaalselt ning kaotas kehva haarde ja madala õhulennu tõttu punkte. Kuldmedal jäi temast 10,2, hõbemedal 4,2 punkti kaugusele.

Venelannade trikke ei saa päris saltodeks nimetada, pigem on need diagonaalis pöörlemised. Sildaru pöörles ümber oma telje aga vertikaalselt. Sildaru treenerist isa Tõnise sõnul on igal sportlasel omad trikid ning pole üldse oluline, kas näiteks Sildaru arsenalis võiduhüpe on või mitte.

«Trikke ei tasu üks ühele võrrelda. Igal võistlejal on omad trikid, millega on võimalik kõrgeid punkte noppida,» ütles ta.

Kuigi täiskomplektist ehk kolmest juunioride MM-kullast on Big Airi kuldmedal endiselt puudu, on isal tütre üle hea meel. «On hea tagasitulekuvõistlust poodiumikohaga alustada,» kinnitas Tõnis Sildaru.

Küll aga tunnistas ta, et selle tasemeni, kus Sildaru aasta eest oli, on veel pikk tee minna. «Iga päevaga läheb asi natukene paremaks. Kuid sinna, kust asi pooleli jäi, on veel üksjagu. Tegemist on juunioride võistlusega ja tipud on märksa tugevamad. Vara öelda, et ta oleks päris tagasi. Iga asi vajab aega ning hea töö ja õnne korral on võimalik, et varsti ta ongi tagasi,» ütles Tõnis Sildaru.

Järgmise stardi teeb Sildaru 29. augusti varahommikul, kui kavas on juunioride MMi pargisõidu kvalifikatsioon, kuhu ta tuleb starti tiitlikaitsjana. Tiitlikaitsjana tuleb eestlanna kõigi eelduste kohaselt starti ka 2. septembri varahommikul, mil kavas on rennisõidu kvalifikatsioon. Sportlase enda sõnul võtab ta asja päev korraga ega rutta sündmustest ette.