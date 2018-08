Fotod: Andrus Värnik jõi Võrus pudelist viina

Kuigi Andrus Värnik rääkis aasta alguses Kroonikale antud pikas intervjuus, et on viinakuradiga hüvasti jätnud ning treenib usinalt mõttega osaleda MMA-turniiridel, on armastus alkoholi vastu alles jäänud. Võrus jäi ta kaamerasilma ette taas viinapudeliga.