Postimehe video: pöörane vutimatš Hollandis ehk kuidas 4:0 edu peaaegu maha mängiti

Tegemist oli Eredivisie käimasoleva hooaja kõige väravarohkema mänguga. Kolme vooru järel omab ainsana täisedu tiitlikaitsja PSV Eindhoven. Seitsme punkti peal on 2009-2012 Ragnar Klavani koduklubiks olnud AZ Alkmaar ja neljakordne Euroopa meisterklubi Amsterdami Ajax.

Eesti koondis kaitsja Karol Metsa koduklubi NAC Breda on kolmest mängust saanud kirja ühe võidu ja kaks kaotust. Möödunud nädalavahetusel jäädi kodus 0:2 alla Rotterdami Excelsiorile. Mets on kõik kolm mängu algusest lõpuni kaasa teinud. Tabelis on breda 14. kohal.