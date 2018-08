Levadia müüs ääreründaja konfidentsiaalse summa eest Venemaa kõrgliigasse

23-aastane Maardus sündinud, aga Venemaa passiga Harin debüteeris Eesti kõrgliigas 2013. aastal FC Infoneti ridades, kus mängis seni, kuni klubi mullu sügisel Levadiaga ühines. Käimasoleval hooajal on Harin löönud Premium Liigas Levadia kasuks 19 mänguga neli väravat. Ahmat on Venemaa kõrgliigas hetkel 13. kohal, viiest mängust on kogutud neli punkti.