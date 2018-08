Video: Klavani aps suluseisu tekitamisel maksis Cagliarile värava

90+2. minutist kaitsja Marloni eemaldamise tõttu arvulises vähemuses mänginud Sassuolo 2:2 värava lõi Kevin-Prince Boateng 90+9. minutil penaltist, mis määrati videokohtuniku abiga. Üleaega mängiti sedavõrd palju põhjusel, et 80. minutil sai Cagliari poolkaitsja Artur Ionita tõsiselt vigastada ja tohterdamispaus kestis umbes viis minutit.

Cagliari peatreener Rolando Maran oli kohtumise järel tulemuses pettunud. «Tõesti kahju, väärisime seda võitu,» sõnas kibestunud Maran, kes läks pärast mängu ka kohtunikega rääkima. «Mulle tundus, et lisaminuteid anti liiga palju juurde, sest tegin kaks vahetust ühel ajal. Samuti hinnati penaltiolukorda liiga karmilt.»

Samas jäi Maran meeskonna tööga rahule: «Meil oli kohustus näidata fännidele, et eelmisel pühapäeval juhtunu (Cagliari kaotas avavoorus võõrsil Empolile 0:2 - toim) oli ühekordne. Oleme oma kvaliteeti oluliselt parandanud, uued mängijad on saanud oma võimaluse ning nende tegutsemine rõõmustab mind. Kõik, kes väljakule said, andsid endast parima.»