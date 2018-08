Eesti väravavaht peab veel Bundesliga-debüüti veidi ootama

Mullune Bundesliga kuues TSV Hannover-Burgdorf ja Mait Patrail sõitsid külla 12-kordsele Saksamaa meistrile VfL Gummersbachile ning said dramaatiliselt kaks punkti. Veel tosin minutit enne mängu lõppu nelja väravaga taga olnud Patraili koduklubile kindlustas 26:25 (11:14) võidu paremäär Timo Kastening viimasel sekundil visatud väravaga. Eestlase arvele jäi üks resultatiivne sööt.

Avapoolajal vaid korra juhtima pääsenud Rasmus Otsa tööandja rebis paariväravalise edu sisse teise pooltunni algul ning viis mängu 27:23 (11:12) võiduni. Siingi oli kangelaseks paremäär, sest islandlase Arnor Thor Gunnarssoni arvele kogunes 13 väravat.

«Bastian on vähemalt kolmeks nädalaks väljas, nii et olen esindustiimis veel paar mängu ja ehk saan ka oma võimaluse,» sõnas Ots, kes järgmisel pühapäeval sõidab BHC-ga külla Patrailile ja Hannover-Burgdorfile.

«Tundus, et mängu esimene poolaeg läks väga närviliselt, praaki tuli mõlemalt poolt ohtralt,» kirjeldas Ots esimest Bundesliga-kogemust.

«Teine poolaeg oli algus juba tunduvalt parem ja kättesaadud edu kestis lõpuni. Rutschmann ja Rudeck on siin meeskonnas kui kuningad, teavad kõike läbi ja lõhki, aga on ka stabiilselt väga heal tasemel väravavahid.»