FIA andis selgitusi, miks pääses karmi avarii põhjustanud Hülkenberg võrdlemisi kerge karistusega

Kuus aastat tagasi samuti Belgias Spa ringrajal toimunud vormel 1 sarja etapil sõitis ootamatult Grosjean kokku Lewis Hamiltoniga, misjärel lendas ta üle Fernando Alonso masina. Alonsol oli kõvasti õnne, et Grosjeani vormel tema pead ei tabanud. Prantslast karistati avarii põhjustamise eest ühe sõidu pikkuse võistluskeeluga.

Selline karistus püstitas paljudel vormel 1 sarja fännidel küsimuse, et miks Hülkenberg hulga kergema karistusega pääses? Rahvusvaheline autospordiliit (FIA) selgitas, et Hülkenbergi puhul oli tegu esimese sellise avariiga sel hooajal, Grosjean oli 2012. hooajal juba varasemalt põhjustanud mitmeid avariisid.

«Need avariid olid üheteisele küllaltki sarnased. Grosjeani avarii oli see, mille tõttu me hakkasime välja töötama karistuspunktide jagamist,» rääkis FIA võidusõidu direktor Charlie Whiting Autosport.com-ile.

«Sel aastal toimunud õnnetus oli selgelt Hülkenbergi oma eksimus. Ta võttis selle ka ise omaks, et tema viga lõpetas kolme sõitja võistluse ning hävitas nende võistlusmasinad. Sellise olukorra puhul olen ma veendunud, et antud karistus on õiglane,» arvas Whiting.