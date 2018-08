Käsipallitreener Jüri Lepp: Leedu tippklubid saavad linnalt 75 000 - 100 000 eurot toetust...

«Leedu klubikäsipall on juba aastaid olnud väga ühtlane, kus viimaste aastate jooksul on liiga veerandfinaalis põhihooaja esimene kaotanud kaheksandale ja välja kukkunud. Eks oma osa ka linnade tugeval toetusel klubidele – Alytuse, Vilniuse ning Kaunase meeste võistkonnad saavad linna käest vahemikus 75 000–100 000 eurot tegevustoetust hooaja kohta ning spordisaali tasuta,» vahendab Lepa sõnu HC Tallinna pressiteenistus.

Korralik finantstoetus tagab, et mitmed välismaal mänginud kogenud leedukad on tagasi kodumaale naasnud ning tugevdavad kodust klubikäsipalli. «Samuti osalevad Kaunase Granitas, Kaunase Tehnikaülikool KTU, Vilniuse Sviesa ning Klaipeda Dragunas eurosarjas. Kui kodune konkurents on tugev, siirduvad paremad pidevalt välismaale ja koondis saab väärt järelkasvu,» sõnas Lepp.

HC Tallinna meeskond osales nädalavahetusel Leedus 8 klubi osavõtul toimunud turniiril Jono Cup. Reedel kaotati hilisemale võitjale Grodno Krononile (Valgevene) 25:35, laupäeval HC Vilniusele 21:28 ja Kaunase Tehnikaülikoolile 21:24. 7. koha matšis oldi 30:14 parem Poola võistkonnast Bialystoki Szczypiorniaki.

HC Tallinna käsipallimeeskond. FOTO: Käsipalliklubi HC Tallinn

Peatreener Lepa sõnul täitis rahvusvaheline turniir igati oma eesmärki. «Kogemuste mõttes ülivajalik turniir, mis toimus kihvtis 3400 pealtvaatajat mahutavas spordisaalis Alytuses. Meie mängijad said väärt kogemusi erineva koolkonna vastu mängides. Üldfüüsiliselt ja kiiruselt me kellelegi alla ei jäänud, kuid olukordade lahendamisel nii kaitses kui rünnakul on meie noortel meestel veel kõvasti õppida.

Täistempot me igas mängus peale ei pannud ja mängijaid ribadeks ei tõmmanud, kuna algaval nädalavahetusel 31. augustist kuni 2. septembrini toimub ka veel kodune Tallinn Men Handball Cup Kalevi spordihallis. Kahe nädalavahetusega 9 mängu on isegi noortele meestele üldfüüsiliselt päris suureks koormaks. Peaasi, et ettevalmistusperioodi vigastusteta läbime ning põhihooajaks kõik rivis oleksid,» lausus Lepp.

Meistriliiga debüüthooajal Eesti meistrivõistlustel neljanda koha saanud HC Tallinn on valitseva meistri Põlva Serviti kõrval teine Eesti klubi, kes osaleb algaval hooajal eurosarjas. Tugevuselt kolmanda eurosarja (EHF Challenge Cup) avaringis minnakse oktoobris vastamisi Kosovo klubiga KH Kastrioti.

Eeloleval nädalavahetusel osaleb HC Tallinn rahvusvahelisel turniiril Tallinn Men Handball Cup 2018, mida ise korraldatakse ja kuhu saabuvad mängima Hammarby IF (Rootsi meistriliiga), Granitas-Karys Kaunas (Leedu meistriliiga), Helsinki IFK (Soome meistriliiga), Peterburi HC Neva 2 (Venemaa esiliiga), HC Kehra, HC Viimsi ja Aruküla Audentes.