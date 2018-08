Anni Ermel tõi Eestile ajaloo esimese MM-kulla taekwon-do's

„Meie jaoks on see märgiline võit – esimest korda kõlas Eesti hümn taekwon-do maailmameistrivõistlustel. Varasemalt on meie koondis mitmel korral toonud koju kuldmedaleid Euroopa meistrivõistlustelt. Korduvalt oleme MMil olnud kuldmedalile väga lähedal, saavutanud teise, ka kolmanda koha, kuid maailmameistri tiitlit pole meil varem olnud," ütles Eesti Taekwon-do liidu president Mihhail Kõlvart.