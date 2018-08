Austraalia kõrgliiga meeskonna treener kritiseerib Bolti: ta võtab võimaluse noortel areneda

«Hetkel toimub Austraalia jalgpalli kõrgliiga arendamine läbi selle, et siia kaasati Usain Bolt. Minu arvates tuleks liigat arendada kvaliteedi tõstmisega. Kui siia tuua mängima mõni staarmängija, siis ta peaks olema kõrgema kvaliteediga kui kohalikud mängijad. Ma ei ole kindel, kas Bolt seda on,» rääkis Kurz Austraalia väljaandele the Advocate.

«Kui see on kõik vaid selleks, et tuua staadionile natukene rohkem rahvast, siis ma ei arva, et see on õige tegu. Minu arust peaks olema eesmärk noorte austraallaste arendamine, mitte sprinterite toomine nende positsioonidele,» rääkis Kurz.