Võim, vägi ja ajalugu Kaia Kanepi esituses

Kanepi 6:2, 6:4 triumf oli ajalooline mitmes mõttes. Vähe sellest, et ta ise suure slämmi turniiril esimest korda maailma edetabelijuhi maha murdis, oli see üldse esimene kord USA lahtiste naisteturniiri ajaloos, kui esireket vaid ühe kohtumisega piirdus.

«Mõtlesin eile, et olen seni vaid ühe korra maailma esinumbrist jagu saanud ja et nüüd on mul uus võimalus,» lausus 33-aastane Kanepi minut pärast elu ühe suurima võidu kindlustamist staadioniintervjuus. Esi-20 mängijast sai ta viimati jagu tervelt kolm aastat tagasi.