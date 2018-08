Kangert: Astanale tuli minu soov meeskonda vahetada üllatusena

«Eks mul oli pakkumine Astanast ka laual ja see oli seal esimesena enne, kui hakkasin üldse mujalt maad kuulama,» ütles Kangert ETV spordisaatele.

«Nii palju, kui rääkisin nendega, siis nad mõistavad minu käiku ja sportlase tee on nii lühike, et kümme aastat ma ei oleks tahtnud samas klubis jätkata. Neid variante klubi vahetada väga palju enam ei olnud. Viimane kolmandik karjäärist on käsil ja kui mitte praegu, siis millal veel?»