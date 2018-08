Maailma kiireim mees Bolt seisab silmitsi kummalise murega

Kaheksakordne olümpiavõitja liitus Austraalia kõrgliiga võistkonna Central Coast Marinersiga ning alustas hiljuti ka raskete treeningutega. Seal on ta avastanud, et jääb teiste palluritega võrreldes aeglaseks.

«Kõige raskem on teha stopp-liigutusi, sest ma pole harjunud kiirust koguma, siis jälle aeglustama ja uuesti kiirendama. Aga usun, et see on harjumise asi. Mul on veel aega seda tehnikat õppida,» vahendab tema sõnu AFP.