Tallinna Maraton ja Sügisjooks toovad Tallinna liikluses kaasa ulatuslikud muudatused

Sedavõrd suure mahuga sündmuse turvaline läbiviimine toob kaasa olulised muudatused pealinna liikluses, mistõttu tekivad paratamatult ka liiklusseisakud ja -ummikud. Võistlustrassil ja selle lähiümbruses on liiklus suletud või tugevasti häiritud, mistõttu peaks jooksutrassi piirkonda sattudes varuma aega ja olema kannatlik või valima sihtkohta jõudmiseks alternatiivse marsruudi. Sõidukijuhtidel tuleb hoolega jälgida ajutisi liiklusmärke ning järgida reguleerijate märguandeid ja soovitusi.

Laupäeval, 8. septembri õhtupoolikul on kümne kilomeetri pikkuse Sügisjooksu läbiviimiseks liikluses olulised muudatused kesklinna ja Kalamaja piirkonnas.

Pühapäeval, 9. septembril kell 9 startiva maratoni ja kell 10.45 algava poolmaratoni läbiviimiseks on liiklusmuudatused kesklinnas, Rocca al Mares ja Põhja-Tallinnas.

Kaarli pst ja Vabaduse väljaku ümbrus on 42km ja 21km startide läbiviimiseks liiklusele suletud 8.55-9.10 ja 10.40-11.00, ühistransport seisab kuni kõik jooksjad on möödunud.

Pärnu maantee Viru väljakust kuni Estonia puiesteeni on terves laiuses suletud kell 8.45-9.10 ja 10.40-11.00. Ühistransport on lühiajaliselt peatatud kuni jooksjad on möödunud.