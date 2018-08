Massa pärast ränka avariid: sarja korraldajad ei tee turvalisuse huvides suurt midagi

«Olles näinud viimastel aastatel mõlemas sarjas juhtunud avariisid, on selge, et vormel 1 püüab turvalisust parandada. Kasutusele võeti halo ja virtuaalse turvaauto süsteem, radu muudetakse. IndyCar ei tee aga suurt midagi,» vahendab Autosport brasiillase pahameelt. «On pöörane, et sõidame Pocono rajal, kus keskmine kiirus on 360 km/h, aga turvapiirded on nii madalad. See on kohutavalt ohtlik. Kahju küll, ent sõitjate turvalisusest võiks palju rohkem hoolida,» kurjustas Massa.