Eesti curlingumängijad alustasid hooaega Šveitsi treeneri juhendamisel

Eesti üks parimaid curlingumängijaid Harri Lill kommenteeris, et välistreenerite tugi on Eesti sportlaste jaoks väga oluline.

«Alaliidul ja Eesti curlingumängijatel on sel hooajal panused ülimalt kõrged. Meil avaneb erakordne võimalus tõestada, et Eestist on saanud nii Euroopa kui ka maailma mõistes arvestatav curlinguriik ning sellega kaasnev vastutus on nii alaiidul kui ka mängijatel väga suur,» ütles Vakra.