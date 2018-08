Kanepi kohtus New Yorgis eksmissiga

So #proud of #Estonian #VikingBeauty Kaia Kanepi #kaiakanepi #win over Halepi #today @usopen #congratulations #eestinaine #tennis🎾 #sport #Ehamusic #vikingbeauty_official

A post shared by Eha Urbsalu (@ehamusic) on Aug 27, 2018 at 6:00pm PDT