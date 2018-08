Uskumatu ettevõtmine: eestlane kavatseb La Manche'i väina ületades ajalugu teha

«Seitsme ookeani väljakutse» etappideks on valitud ujudes maailma kõige raskemini läbitavad väinad, mis asetsevad erinevates maailmajagudes. Praeguseks on selle ränkraske katsumuse aastate jooksul alistanud ainult seitse inimest maailmas. Ükski eestlane sellega seni hakkama saanud pole.

Daanieli jaoks on La Manche’i väina ületamine «Seitsme ookeani väljakutse» kolmas etapp. Ta alustas väljakutsega 2016. aastal ning on varasemalt edukalt ujunud üle tormise Gibraltari väina Euroopast Aafrikasse ning ületanud Saint Catalina väina.

«Olukord, kus kaks rasket etappi on juba läbitud, annab kindlustunde, et suudan üle ookeani ujuda,» sõnas ta. «Samas on iga väina ujumine omanäoline, väga palju sõltub hetkeilmast ning loodusoludest. Selles kõiges jagub põnevust ja see muudab iga etapi eel ootusärevaks. Kui aga vette saan, siis mõtlen ainult eesmärgi poole püüdlemisest ja finišist.»