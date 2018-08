Ühe jalaga võidusõitja viienda koha järel: nalja teete?

Omal ajal ka Williamsi vormel-1 meeskonda esindanud itaallane ei suutnud taolist edu uskuda ka siis, kui BMW tiim talle sellest pärast sõitu raadio teel teada andis. «Te teete mu kulul nalja. Ma olen vana mees, ärge kiusake mind nii,» sõnas 51-aastane Zanardi, kes hiljem tänas võistkonda. «Olen BMWle tänulik, et nad andsid mulle võimaluse ja mul on hea meel, et neid alt ei vedanud.»