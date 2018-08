Video: Coulthard hoidis kiivri peas, sest kartis Schumacherilt peksa saada

Coulthardi ülesandeks oli 1998. aasta lõpus McLarenil aidata Schumacheriga tiitliheitlust pidanud Mika Häkkineni ning seetõttu arvas Schumacher, et šotlane pidurdas meelega liiga vara. «Ta küsis, et kas tahan teda tappa,» meenutas Coulthard. «Hoidsin kiivri peas, sest kartsin, et ta tuleb mulle kallale.»