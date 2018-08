Kaks kiiret eestlast hoiavad sinimustvalget suures mängus kõrgel

Sinimustvalge lehvis Misanos kõrgel terve nädalavahetuse, sest teises sõidus tuli ruudulipu alt esimesena läbi Vips. Senise hooaja jooksul on seitsmel etapil ehk 21 kavas olnud sõidus emb-kumb eestlane saanud võidukarika pea kohale tõsta koguni seitse korda. Aronil on sõiduvõite kirjas neli, Vipsil kolm.

Ent punktitabelis on seis vastupidine. Kui sarja debütant, äsja 18-aastaseks saanud Vips jääb meeskonnakaaslasest Dan Ticktumist üldarvestuses maha vaid tosina punktiga ja hoiab kõrget teist kohta, siis Aron on viies, Ticktumist maas 38,5 punktiga. Kolmandat hooaega vormel 3 sarjas kihutava 20-aastase eestlase autot on tänavu kimbutanud mootoriprobleemid, mis lubavad ühel etapil olla tipus, teisel rikuvad aga sõidu täielikult.