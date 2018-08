Flora-Levadia tänases suures duellis vajavad mõlemad võitu

11-kordne Eesti meister Flora ja üheksakordne tšempion on tänavu kohtunud neli korda ning rohevalged pole veel võidurõõmu maitsnud. Superkarikafinaali võitis Levadia penaltiseerias, karikafinaali 1:0 ning Premium Liiga kohtumised on nende poolt vaadatuna lõppenud 2:1 ja 2:2.

Kui vahemikus maist 2012 novembrini 2013 võitis Levadia üheksa omavahelist mängu järjest, siis seejärel on Flora tulemused Tallinna derbides paranenud. 2014 ja 2015 jäid võidud 1:1 viiki (lisaks vastavalt kolm ja kaks viiki), 2016 sai Levadia kirja kaks võitu Flora ühe vastu (lisaks üks viik) ja mullu lõppesid kõik neli duelli viigiga. Samas on kõigist neist kohtumistest vaid kaks lõppenud emma-kumma meeskonna suurema kui kaheväravalise võiduga. Pinget ja tasavägisust Tallinna derbidesse jagub.

«Nagu derbide puhul tavaks, otsustavad ka seekord mängu saatuse pisiasjad. Tahame mängida väga keskendunult ja hoolikalt ning saavutada hea tulemuse,» ütles Levadia peatreener Aleksandar Rogic. «Mõlema meeskonna jaoks on tegemist üliolulise mänguga, kus kaotus võib väga kalliks maksma minna,» lisas kaitsja Markus Jürgenson, endine kauaaegne florakas.

Levadia kaotas 25. vooru eel liidrile Kaljule seitsme punktiga, mis tähendab, et võiduta jäämine muudaks tiitlilootused – aga Levadia eesmärk midagi väiksemat ei ole – tillukeseks, sest üheksapunktilise vahe tagasimängimine 13 vooruga nõuab märkimisväärset kõrvalist abi. Flora kaotas vooru eel Kaljule viie punktiga, aga tal oli üks mäng varuks.

Arvestades, et juba pühapäeval kohtub Flora võõrsil Kaljuga, on see valitsevale Eesti meistrile ülitähtis viiepäevane ajavahemik. Kui täna alistatakse Levadia ja pühapäeval Kalju, tõustakse virtuaalses edetabelis liidriks. Kahe kaotuse puhul võib aga tiitlilootustele ilmselt aidaa öelda. «Läheme võidu järele!» sõnastas väravavaht Mait Toom tänase matši eel Flora plaani.