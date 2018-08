Põrgupalavus niidab US Openil jalust ühe mängija teise järel

Õhutemperatuur tõusis New Yorgis 38 soojakraadini ning tingimused tegi veelgi hullemaks enam kui 50 protsendini küündinud õhuniiskus, vahendab BBC. Prantslane Julien Benneteau, kes sai küll ise teises ringis itaallasest Marco Cecchinatost 2:6, 7:6 (5), 6:3, 6:4 jagu, lausus otsesõnu, et sellise ilmaga ei oleks tohtinud keset päeva mängida. «Vedas neil, et asi piirdus vaid loobumiskaotustega,» oli maailma 60. reket korraldajate suhtes sapine.

Turniiri korraldajad kehtestasid esmakordselt meeste kohtumistes kuumareegli, mida kasutas teiste seas ka Novak Djokovic. Serblane oli Marton Fucsovicsi vastu 6:3, 3:6, 2:4 taga, kuid pööras siis kolmanda seti 6:4 ja viimase 6:0 enda kasuks ehk võitis kümme geimi järjest. Djokovici sõnul oli «väga kurb vaadata», kuidas hulk mängijaid lihtsalt ei suutnud jätkata.

Djokovic suutis rasketes oludes mängu enda kasuks pöörata. FOTO: Robert Deutsch / USA Today Sports / Scanpix

USA Tennise Liidu (USTA) sõnul jätsid mängu palavuse pärast pooleli itaallane Stefano Travaglia, leedukas Ricardas Berankis, argentiinlane Leonardo Mayer, venelane Mihhail Južnõi ja serblane Filip Krajinovic. Nii läks hoolimata asjaolust, et USTA võttis ka meeste mängudes WTA eeskujul kasutusele reegli, mille kohaselt tehti kolmanda seti järel kümneminutiline paus. Piisas, kui seda soovis üks mängijatest. Naiste mängudes tehti samasugune paus vajadusel teise ja kolmanda seti vahel.

Esimesed mehed, kes reeglit kasutasid, olidki Djokovic ja Fucsovics. «Ei olnud väga lõbus sellise palavuse käes mängida. Tundsin iga punkti järel, et suren. Selline ilm on tennisemänguks liiga palav, olukord läks ohtlikuks,» sõnas ungarlane pärast kohtumist.

Djokovic, kes palus teises setis oma pingi kõrvale tuua ämbri juhuks, kui tal sees keerama hakkab, lisas: «Kogu aeg kisub kelleltki kuskilt krampi. Selliseid asju ei taha näha. Muidugi peavad sportlased vormis olema, aga teatud tingimustel on asi nii hull, et ole kui tahes heas vormis, see mõjutab sind ikka.»

Kuna kolmapäeval on oodata samasugust ilma, kaalub USTA taas kuumareegli kehtestamist. Alaliidu tegevjuhi Chris Widmaieri sõnul on probleem suurim Arthur Ashe'i ja Louis Armstrongi väljakutel ehk kahel peamisel areenil, kuna seal puudub konditsioneer. Väljakuid on küll võimalik pisut jahutada, kui mõlema katus ööseks sulgeda, ent sellest pole alati suurt kasu.

Karjääri viimase mängu pidanud venelast Mihhail Južnõid tabasid kohtumises Marcos Baghdatise vastu jalakrambid ja venelane pidi rätiku ringi viskama. FOTO: AL BELLO / AFP / Scanpix