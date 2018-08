Fotod: Volkswagen pidi tükkideks sõidetud uue ralliauto saatust selgitama

Twitteris levivatelt fotodelt on näha, et auto küljest on minema lennanud terve tagasild. Volkswageni sõnul viidigi aga test läbi just selleks, et uue Polo vastupidavus viimase piirini proovile panna.

Volkswagen Motorsporti tehnikadirektor Francois-Xavier Demaison lausus väljaandele Autosport, et Edela-Prantsusmaal Fontjoncouse'is toimunud test läks oodatud moel. «Sealsetel teedel katsetatakse Dakari võistlusautosid ja need on veel karmimad kui näiteks Akropolise rallil. Tegu on ekstreemse polügooniga, selleks me sinna läksimegi,» sõnas Demaison.

«Kui aus olla, siis testi eesmärk oligi autot lõhkuda. Avarii hetkeks olime testinud neli päeva järjest ja kõik osad olid vastu pidanud kaugelt rohkem kui julgesime arvata. Oleks mõeldamatu, et anname auto kliendile üle, ilma et oleksime selle vastupidavust proovile pannud,» selgitas Demaison.

Volkswageni esindaja sõnul on juhtunust tänaseks möödas nädal ning selle aja jooksul on Volkswagen autot põhjalikult uurinud. Tulemustega ollakse rahul. «Ent küllap mõistate, miks me ei soovi tehnilisi üksikasju täpsemalt avaldada,» lisas ta.

FIA vaatab septembris uue auto Hannoveris põhjalikult üle ning seejärel loodetakse, et jubaa oktoobris saab homologeeringu pälvinud uus Polo R5 Hispaania rallil võistlusdebüüdi teha.