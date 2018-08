USA dopinguküttide pealik pööras venelaste pärast ROKi presidendiga tülli

«Muidugi on tegu ränga lahinguga, kuid spordijuht ei tohi lihtsalt rätikut ringi visata. Kas kujutate ette, et Michael Phelps või Usain Bolt marsiks olümpiafinaali ja teataks – oh, seda ma küll ei võida?» näitlikustas Tygart CNNiga vesteldes. «Puhtad sportlased ei vääri sellist suhtumist.»

Ehkki WADA seadis venelastele mitu klauslit, millest kaks – McLareni raporti tunnustamine ja täielik ligipääs Moskva laborile – on veel täitmata, tahetakse venelasi tagasi suurde spordiperre võtta. Venemaad alati valjuhäälselt kritiseerinud Tygart lausus, et Bachi kommentaarid võivad sellist suhtumist võimendada.

«Praegu vaatavad Venemaa ja WADA teineteisele silma ning kumbki ei taha esimesena pilgutada,» sõnas ta. «Kahjuks on nii, et kui WADA pilgutab esimesena ja lubab Venemaal naasta, ehkki nad on jätnud kaks tingimust täitmata, on tegu suurima võimaliku tagasipöördega. Tegu oleks kohutava hoobiga WADA usaldusväärsusele, samuti nulliks see puhtasse ja ausasse sporti uskuvate miljonite sportlaste lootused ja unistused.»