Soome tuleb Eesti vastu Bundesliga väravavahi vedamisel

Soome mängib Ungariga 8. septembril Tamperes ning Eestit võõrustatakse 11. septembril kell 21.45 Turu Veritase staadionil. Eesti koondise toetajad saavad pileti osta läbi Eesti Jalgpalli Liidu kodulehekülje, soomlaste hinnakirja järgi on ühe pääsme hind 33 eurot. Kõik piletid on ühe hinnaga ning neid saab osta 3. septembrini.

Eesti ja Soome on omavahel kohtunud 32 korral. Soome on võitnud 15 kohtumist, Eesti on suutnud põhjanaabrid alistada seitsmel korral. Kümme mängu on lõppenud viigiliselt. Viimati kohtuti mullu novembris maavõistluses Helsingis, kui Soome oli parem tulemusega 3:0. Kaks aastat varem Turus peetud mäng lõppes tänu Ats Purje väravatele Eesti 2:0 võiduga.