Briti rattaässal diagnoositi tõsine haigus

33-aastane sprinter, kes on võitnud Tour de France'il 30 etappi, jääb vaid nelja võiduga maha Eddy Mercki rekordist. Nüüd jääb rekordijaht aga ootama uusi aastaid, sest Team Dimension Data teatel on Cavendish enda teadmata juba mitu kuud treeninud ja võistelnud haigena. Seetõttu soovitasid arstid tal paranemiseks aja täielikult maha võtta.

Esimest korda diagnoositi haigus Cavendishil tegelikult juba mullu aprillis. «Sel hooajal pole ma end füüsiliselt hästi tundnud ja hoolimata sellest, et näidud ratta seljas olid head, sain aru, et midagi on viltu. Hea, et lõpuks asjasse selgust sain. Sajaprotsendilisse vormi tõusmiseks tuleb alustuseks aeg maha võtta,» sõnas ta.