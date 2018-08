Video ja galerii: jalgpallifarss Lõuna-Ameerikas lõppes suurte publikurahutustega

Veel 12 tundi enne korduskohtumise algust elasid Santose fännid teadmises, et mäng algab viigiseisult. Siis tuli aga teade, et tegelikult on Santosele määratud tehniline kaotus skooriga 0:3. Põhjus - avamängus käis nende eest platsil uruguailane Carlos Sanchez, kes sai 2015. aastal River Plate'i eest mängides punase kaardi ja mängukeelu.