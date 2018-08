Kaua kestnud dopingusaagas kahtlustati sabotaaži

Põhjuseks, miks otsuse langetamine venis, oli see, et USA antidopingu organisatsioon (USADA) sai tundmatult isikult elektronkirja, kus mainiti, et antud võistlusel segati sportlaste jookidesse keelatud aineid. Pärast pikki uuringuid ei leidnud esitatud väited aga piisavalt tõendeid.