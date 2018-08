Skofterudi õnnetuse raport: pole normaalne, et saime avariist teada nii hilja

«See ei ole normaalne, et saame õnnetusest teate alles kümme tundi pärast selle juhtumist,» kirjutas Norra päästeteenistuse laeva kapten Asbjörn Rönning oma raportis. «Merel toimuvate õnnetuste fikseerimiseks tuleks kasutada automaatikat.»

Uurija Torbjörn Tommestadi meelest sekkus õnnetusse ka ilm. «Too öö oli üle pika aja eriti pime ja sellistes tingimustes on veesõidukeid raske juhtida,» ütles Tommestad. «Kõlab küll veidralt, et ta sõitis vastu saart, kuid pimedas on liiklemine keeruline ka vilunud juhtidel.»