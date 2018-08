Eesti U21 koondis läheb Islandilt revanši võtma

Eesti on Islandiga selles valiksarjas juba kohtunud, kui A. Le Coq Arenal jäädi pärast 2:0 eduseisu saavutamist vastasele 2:3 alla. Kuueliikmelises valikgrupis on Island kuue mänguga teeninud kaheksa punkti ning asub neljandal tabelireal, Eesti on seitsmest mängust saadud ühe punktiga viimasel kohal. Kahe noortekoondise vahele mahub veel kuue punktiga (seitsmest mängust) Albaania. Esikolmiku moodustavad Hispaania 18 (6), Slovakkia 12 (7) ja Põhja-Iirimaa 11 (7) punktiga.