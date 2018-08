Arno Pijpers jättis Floraga taas hüvasti

«Jah, põgusalt oli jutuks ka hooaja lõpuni meie juurde jäämine. Aga Arno tundis, et peab olema püsivalt ikkagi Hollandis. Nii leppisime nii meie temaga kui eelkõige tema perega juba aasta alguses kokku. Ta sai hiljuti järjekordselt vanaisaks, samuti vajab hoolt ta ema – need tegurid on talle praeguses elukorralduses määravad. Kõik osapooled arvestasid, et ta on siin kaks kuud. Nüüdne lahkumine oli tegelikult asjade loomulik käik,» selgitas Pohlak.

Ometi nimetas Flora juht sidet Pijpersiga eriliseks. «Arno on korduvalt ise öelnud ja ka oma tegudega näidanud, et Eesti jalgpall ja Flora on tema südames erilisel kohal. Kindlasti ei otsi ta igapäevast treeneritööd kuskilt mujal. Samuti oleme kokku leppinud, et ta on nõuandjana terve meie klubi – mitte ainult treenerite – jaoks jätkuvalt olemas. Ka see näitab paljutki,» rääkis Pohlak 59-aastasest Eesti koondise endisest peatreenerist, kes esmakordselt tuli siia tööle 2000. aastal.