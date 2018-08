Eestlastel võimalus Kanteri saavutust korrata

Kergejõustiku Teemantliiga üheksa-aastase ajaloo jooksul on eestlastest üldvõitu tähistanud vaid kettaheitja Gerd Kanter. Täna on võimalus oma nimi rekorditeraamatusse kirjutada veel kahel Eesti mehel, odaviskaja Magnus Kirdil ja tõkkejooksja Rasmus Mägil. Lisaks nimele karikal on võimas ka iga ala auhinnafond – kaheksa sportlase vahel jagatakse ära 100 000 dollarit, võitja teenib 50 000.