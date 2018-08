Hyundai tiimijuht: eelistame Neuville'i igal juhul Ogier'le

Väidetavalt on Ogier pidamas enamuste meeskondadega läbirääkimisi, kuna prantslane sooviks siiski ühe hooaja veel sõita, aga sel juhul meeskonnas, kes suudab talle pakkuda konkurentsivõimelist masinat.

Ogier ise lausus Autosport.com-ile: «Minu karjäär on lõppemas. Kui ma ka ühe lepingu veel sõlmin, siis on see minu viimane. Mul on seljataga head aastad ja mitmed head võidud. Uueks hooajaks ei ole mu eesmrk teenida raha, vaid ma soovin masinat, millega oleks võimalik püüda rohkem võite.»

Kuigi Ogier'd on seostatud kõikide võimalike meeskondadega, siis hetkel on sõelale jäänud veel vaid kolm varianti: prantslane jätkab M-Spordis, läheb sõitma Citroeni või lõpetab karjääri sootuks. Algselt seostati Ogier'd ka Toyota ja Hyundaiga, kuid need variandid on muutunud ülimalt ebatõenäoliseks, kuna mõlemas meeskonnas on sõitja, kes suudab võidelda MM-tiitli nimel.

Hyundai tiimijuht Alain Penasse ütles kindlalt, et Hyundai eelistab meeskonnas pigem hoida belglast Thierry Neuville'i kui kutsuda sõitma viiekordne maailmameister. «Me oleme alati öelnud, et Thierry on meie jaoks esimene valik. Eelistame Thierryd oma meeskonnas ja selle pärast pole meil seoses Ogier'ga midagi tõsist rääkida,» lausus Penasse.

«Minu jaoks on meil Thierryga asjad klaarid. Ainuke asi, mis meie plaane rikkuda võiks oleks ilmselt see, kui tuleb mõni meeskond, kes pakub Neuville'ile sellist palka, mis teeks temast multimiljonäri. Vastasel juhul peaks meie meeskonnas kõik selge olema,» rääkis Penasse.

Citroeni meeskonna pealik Pierre Budar on seevastu loomulikult Ogier'st huvitatud ja pidamas prantslasega läbirääkimisi. «Ma ei saa teile kahjuks mitte midagi rääkida. Me oleme Ogier'ga vestelnud ja meie läbirääkimised on ikka veel käimas. See on kõik, mis ma rääkida saan,» lausus Budar.